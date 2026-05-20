Україна бере участь у Тринадцятій сесії Всесвітнього урбаністичного форуму (WUF13), де презентує національний стенд під гаслом «Ukraine: rebuilding our future at home». Цей захід — один із ключових глобальних платформ ООН, де формується бачення майбутнього міст, громад, житлової політики та інфраструктури.

Очолив делегацію Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. У складі — заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін, заступник Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Анатолій Комірний, голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Представники органів місцевого самоврядування — міський голова Харкова Ігор Терехов, міський голова Бучі Анатолій Федорук, секретар Ірпінської міської ради Анжела Макеєва та ін.

Центральна експозиція павільйону України — макет зруйнованого внаслідок російської агресії та відновленого за сучасними стандартами будинку у Бородянці. Це демонстрація того, як Україна відбудовує зруйноване краще, ніж було, впроваджує сучасні світові стандарти: від енергоефективності та безбар’єрності до створення надійних безпекових рішень.

«Унікальні рішення у сфері швидкого відновлення та житлових програм, які Україна презентує на WUF13, — це результат надскладних викликів, перед якими опинилася наша держава через повномасштабну російську агресію. Руйнуючи наші міста й села, ворог намагається позбавити українців дому, проте ми трансформуємо цей болючий досвід у нові стандарти безпеки та стійкості.

Наша мета на цьому форумі — поділитися унікальним українським досвідом подолання наслідків масштабних руйнувань житлового сектору внаслідок російської агресії, консолідувати міжнародну підтримку та залучити інвестиції для масштабування програм компенсацій і комплексної відбудови громад», — зазначає Олексій Кулеба.

Інвестиції потрібні на відбудову міст, житлові програми та компенсації постраждалим. Для запуску цих проєктів першочергова потреба в інвестиції становить 3,9 млрд дол. США, хоча загальна потреба у відновленні житла в Україні значно більша й оцінюється (за даними RDNA5) у 88 млрд дол. США. Водночас в Україні офіційно зареєстровано понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

«І ось чому для нас принципово важливо, щоб на таких міжнародних платформах світ чітко розумів джерело цієї кризи. росія щодня завдає ударів по українських містах, житлових кварталах, енергетиці, школах, лікарнях та критичній інфраструктурі. Саме російська агресія створила одну з найбільших гуманітарних та житлових криз у Європі за останні десятиліття.

Тому ми переконані: країна, яка системно руйнує міста та житло мирних людей, не може претендувати на роль учасника глобальної дискусії про стале міське майбутнє, розвиток громад чи відновлення», — наголосив Олексій Кулеба.

На національному павільйоні представлені дієві механізми у секторі житла та потреби України у відновленні.

Зокрема, у межах державної програми єВідновлення за три роки понад 196 тисяч родин вже отримали компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Також — ефективним механізмом є програми пільгового іпотечного кредитування, якою уже скористалися понад 2400 родин, та концепція соціального житла, де орендна плата є доступною.

Крім того, Україна ділиться досвідом комплексного відновлення. Йдеться не лише про пооб’єктну відбудову пошкоджених чи зруйнованих будинків, а про створення сучасного, безпечного, енергоефективного середовища, яке відповідає потребам людей. Наразі комплексно відбудовують Бородянку у Київській області, Ягідне у Чернігівській області, Посад-Покровське у Херсонській області та Тростянець у Сумській.

У межах українського павільйону презентували символічну інсталяцію, розроблену «Культурними силами» — макет підземної школи, над якою облаштували парк і дитячий майданчик. Цей об’єкт символізує нову реальність України. Україна інвестує в підземні рішення виключно для того, щоб захистити людей і зберегти відносно нормальне життя на поверхні.

Всесвітній урбаністичний форум (WUF) є глобальною платформою під егідою ООН (ООН-Хабітат), яка раз на два роки збирає лідерів держав, міжнародних партнерів та провідних експертів для обговорення стратегій сталого розвитку міст та стійкості громад.

Участь у заході такого рівня дозволяє інтегрувати український порядок денний відновлення у світові архітектурні та містобудівні тренди, а також налагодити прямий діалог із ключовими міжнародними інституціями. Для України форум є стратегічним майданчиком для консолідації зусиль з глобальними донорами та залучення міжнародної підтримки.