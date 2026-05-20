Як повідомлялося, У Нацполіції викрили схему кришування на вищому рівні «порноофісів» за $25 тис. у трьох областях (ФОТО, ВІДЕО)

За матеріалами справи, фігуранти займалися «кришуванням» діяльності моделей на інтернет-платформах із відвертим контентом. Так, за різні суми неправомірної вигоди, посадовці гарантували «підопічним» не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент.

Серед затриманих правоохоронцями:

начальник ГУНП у Івано-Франківській області;

заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області;

перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;

заступник начальника ГУНП у Житомирській області;

водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.

У ході обшуків вилучено докази незаконної діяльності та грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Наразі, відповідно до вчинених злочинів, фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).