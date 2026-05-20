У січні – квітні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини мобілізовано 83 млн грн податку на нерухомість, що на 790 тис. грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини за 4 місяці поточного року склав 64,3 млн гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області податку на нерухомість у сумі 18,7 млн гривень.

Слід зазначити, що платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками житлової або нежитлової нерухомості.

Юридичні особи самостійно розраховують податок на нерухомість станом на 1 січня звітного року. До 20 лютого вони подають декларацію до податкової служби за місцем розташування майна, розділяючи річну суму на рівні квартальні частини.

Сплачують податок щокварталу авансовими внесками – до 30 числа місяця після звітного кварталу. Усі платежі відображаються в річній декларації.

Для фізичних осіб суму податку визначають податкові органи за місцем реєстрації. Податкові повідомлення-рішення з детальним розрахунком надсилаються до 1 липня року, що настає за звітним роком. Наприклад, у 2026 році нараховується податок за 2025 рік.

Фізична особа має право звернутися до податкової із заявою для проведення звірки щодо об’єктів оподаткування чи нарахованої суми до сплати. Якщо ви отримали повідомлення і вважаєте суму неправильною:

– подайте письмову заяву до податкової за місцем реєстрації або через Електронний кабінет;

– додайте підтверджуючі документи (за потреби).

Після опрацювання звернення перерахунок проводиться протягом 10 робочих днів.

Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті платника за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».

Податкова служба Миколаївщини забезпечує якісне адміністрування майнових податків та завжди уважно опрацьовує інформацію, отриману від органів місцевого самоврядування про потенційні джерела додаткових надходжень.

Нагадуємо, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад, а це фінансування соціальної сфери, розвитку інфраструктури, впровадження ефективних проєктів розвитку регіону.

Головне управління ДПС у Миколаївській області