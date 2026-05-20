Згідно з даними трьох європейських розвідувальних агентств та документами, з якими ознайомилося агентство Reuters, збройні сили Китаю таємно навчили близько 200 російських військовослужбовців у Китаї наприкінці минулого року, деякі з них згодом повернулися воювати в Україну.

Хоча Китай і Росія провели низку спільних військових навчань після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Пекін неодноразово заявляв про свою нейтралітет у конфлікті та позиціонує себе як мирного посередника.

Таємні тренування, які переважно зосереджувалися на використанні безпілотників, були викладені в двомовній російсько-китайській угоді, підписаній високопоставленими російськими та китайськими офіцерами в Пекіні 2 липня 2025 року.

В угоді, з якою ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що близько 200 російських військовослужбовців пройдуть навчання на військових об’єктах, включаючи Пекін та східне місто Нанкін. Джерела повідомили, що приблизно така кількість згодом пройшла навчання в Китаї.

В угоді також йдеться, що сотні китайських військовослужбовців пройдуть навчання на військових об’єктах у Росії.

Навчаючи російських військовослужбовців на оперативному та тактичному рівні, які потім беруть участь в Україні, Китай набагато більше безпосередньо залучений до війни на європейському континенті, ніж вважалося раніше, сказав один із представників розвідки.

Міністерства оборони Росії та Китаю не відповіли на запити про коментарі щодо деталей, викладених у цій статті.

«Щодо кризи в Україні, Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції та працює над сприянням мирним переговорам, це послідовно та чітко, і це підтверджує міжнародна спільнота», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю для Reuters. «Відповідні сторони не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину».

Розвідувальні служби висловилися за умови нерозголошення їхніх імен для обговорення конфіденційної інформації.

Європейські держави, які вважають Росію основною загрозою безпеці, з обережністю спостерігають за дедалі тіснішими відносинами між Росією та Китаєм, другою за величиною економікою світу та важливим торговим партнером Європейського Союзу. Дві країни оголосили про стратегічне партнерство «без обмежень» за кілька днів до вторгнення Росії в Україну у 2022 році та зобов’язалися проводити військові навчання для відпрацювання координації між своїми збройними силами. Поки Захід намагався ізолювати Росію, Китай забезпечив рятівне коло, купуючи її нафту, газ і вугілля.

Китайський лідер Сі Цзіньпін має прийняти президента Росії Володимира Путіна у вівторок і середу, менш ніж через тиждень після гучного візиту президента США Дональда Трампа.

Китай і Росія розцінили поїздку Путіна – його 25-й візит до Китаю – як черговий доказ їхнього «всепогодного» партнерства, навіть попри те, що Захід закликає Пекін тиснути на Москву, щоб вона припинила війну в Україні.

АБСОЛЮТНА СЕКРЕТНІСТЬ

Безпілотники виявилися життєво важливою зброєю в Україні.

Обидві сторони використовують моделі далекого радіусу дії для атаки цілей за сотні миль, тоді як на полі бою в небі панують менші безпілотники, дистанційно керовані пілотами за допомогою обладнання для огляду від першої особи (FPV) та озброєні вибухівкою, що робить його небезпечним для пересування бронетехніки чи піхоти.

У вересні агентство Reuters повідомило, що експерти приватних китайських компаній провели технічну розробку військових безпілотників для російського виробника ударних безпілотників, за словами європейських чиновників. Міністерство закордонних справ Китаю тоді заявило, що не знає про цю співпрацю.

Дві компанії, згадані у статті, були санкціоновані ЄС минулого місяця.

Згідно з угодою про навчання, з якою ознайомилося агентство Reuters, росіяни проходитимуть навчання з таких дисциплін, як безпілотники, радіоелектронна боротьба, армійська авіація та бронепіхота. Угода забороняла будь-яке висвітлення візитів у ЗМІ в будь-якій з країн і йшлося про те, що жодні треті сторони не повинні бути інформовані.

Візити китайських військ до Росії для навчання відбуваються щонайменше з 2024 року, але навчання російського персоналу в Китаї є новим явищем, повідомили два розвідувальні агентства.

Хоча Росія має великий бойовий досвід в Україні, величезна індустрія безпілотників Китаю пропонує технологічні ноу-хау та передові методи навчання, такі як авіаційні симулятори, заявили вони.

Народно-визвольна армія Китаю не брала участі у великих війнах протягом десятиліть, але вона швидко розширилася за останні 20 років і тепер конкурує з військовою потужністю США в деяких сферах.

За словами двох розвідувальних служб, значна кількість російських військовослужбовців, які пройшли навчання в Китаї, були військовими інструкторами високого рівня, здатними передавати знання вниз по ланцюжку командування.

Одне з відомств заявило, що підтвердило особи кількох російських військовослужбовців, які проходили навчання в Китаї та з того часу брали безпосередню участь у бойових операціях з використанням безпілотників в окупованих Україною Криму та Запорізькій області.

Звання цих людей коливалося від молодшого сержанта до підполковника, повідомило агентство.

Імена цих осіб з’явилися в російському військовому документі, який отримало агентство Reuters, де перелічено військовослужбовців, які прямували до Китаю. Reuters не змогло самостійно підтвердити подальшу участь цих осіб у війні в Україні.

Те саме розвідувальне агентство заявило, що існує висока ймовірність того, що багато хто з тих, хто проходив навчання в Китаї, поїхав до України.

МІНОМЕТИ ТА ​ПІЛОТНІ СИМУЛЯТОРИ

У внутрішніх російських військових звітах, з якими ознайомилося агентство Reuters, описано чотири ​тренувальні сесії для російських військ у Китаї після їх проведення.

В одному звіті від грудня 2025 року описано навчальний курс зі загальновійськової війни для приблизно 50 російських військовослужбовців у філії Піхотної академії сухопутних військ НВАК у Шицзячжуані.

У звіті йдеться, що курс включав навчання солдатів стрільбі з 82-мм мінометів з використанням безпілотних літальних апаратів для ідентифікації цілей.

У другому звіті описано навчання протиповітряній обороні на військовому об’єкті, зокрема з використанням гвинтівок радіоелектронної боротьби, пристроїв для кидання сіток та дронів для протидії дронам, що наближаються. Двоє чиновників заявили, що об’єкт розташований у Чженчжоу.

Усе це обладнання має відношення до війни в Україні. Гвинтівки радіоелектронної боротьби спрямовані на дрони, що наближаються, щоб створювати перешкоди та порушувати їхні сигнали, тоді як сітки можна накидати на дрони, щоб заманити їх у пастку, коли вони наближаються.

Обидві сторони використовують волоконно-оптичні повітряні дрони, з’єднані з пілотами тонким дроном, який не можна глушити електронним способом. Волоконно-оптичні дрони зазвичай працюють на відстані від 10 до 20 км, але деякі можуть політ досягати 40 км (25 миль).

У третьому звіті, датованому груднем 2025 року та написаному російським майором, описано навчання російського персоналу роботі з дронів у Навчальному центрі військової авіації НВАК в Ібіні, першої бригади. Курс був зосереджений на мультимедійних презентаціях та включав використання авіасимуляторів, навчання використанню кількох типів дронів FPV та двох інших типів дронів, йдеться у повідомленні.

У четвертому звіті описано курс, проведений у листопаді 2025 року в Нанкінському університеті військової інженерії піхоти НВАК. Навчання охоплювало технологію вибухових речовин, будівництво мін, розмінування, а також видалення нерозірваних боєприпасів та саморобних вибухових пристроїв.

У цьому звіті були фотографії російських солдатів у формі, яких навчають китайські інструктори у військовій формі. На зображеннях також було показано, як російським солдатам показують інженерне обладнання та як шукати міни.