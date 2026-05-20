Дитина народилася в Німеччині та проживає там з двома чоловіками, один з яких є біологічним батьком, який став її батьком від жінки, яка є подругою пари.

Батько, який не є біологічним батьком, італійського походження, потім усиновив дитину за німецьким законодавством, але подав заяву про визнання цього усиновлення також в Італії.

Місцева влада відхилила запит, підозрюючи, що дитина народилася в результаті сурогатного материнства, здійсненого за кордоном – практики, яку консервативний уряд Італії криміналізував.

Апеляційний суд у південноіталійському місті Барі скасував рішення, визнавши, що в сім’ї не було домовленостей про сурогатне материнство.

Рішення, яке є остаточним, означає, що Італія, як і Німеччина, визнає, що дитина має двох юридично визнаних батьків та одну матір.

«Тут не було жодної таємної угоди про сурогатне материнство, це справа трьох людей, які всі хочуть бути батьками цієї дитини, і суд це визнав», – сказав Манфреді агентству Reuters.

Рішення було ухвалено в січні, але його було оприлюднено, коли Італія відзначала 10-ту річницю голосування парламенту за легалізацію одностатевих партнерств.

«Pro Vita & Famiglia», католицька група, яка виступає за те, що вона називає традиційними сімейними цінностями, засудила це рішення та заявила, що юридичне визнання одностатевих союзів «перевернуло сімейне право, піддавши неповнолітніх усіляким соціальним та ідеологічним експериментам».