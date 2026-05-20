Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах, пише ЛБ.

“Відсьогодні набрали чинності зміни до Правил перетину кордону,затверджених Постановою № 57, в частині внесення змін до пункту 2-14 цих Правил”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, постановою від 15 травня 2026 року № 623 знято обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

ДПСУ вже розпочала застосовувати цю норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.

Як відомо, під час воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Безперешкодно перетинати кордон можуть лише окремі категорії громадян за наявності підтверджувальних документів.