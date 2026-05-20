Національний мультипредметний тест – це найважливіший іспит для кожного українського абітурієнта. УНН зібрав усі технічні та організаційні нюанси.

Скільки часу триває НМТ та яка структура

Іспит проходить в один день і розділений на два етапи з перервою. Загалом абітурієнти складають 4 предмети: 3 обов’язкові та 1 на вибір.

Перший блок (120 хвилин): Українська мова + Математика.

Перерва (20 хвилин): Можна перекусити, сходити в туалет або просто перевести подих.

Другий блок (120 хвилин): Історія України + Предмет на вибір.

Модель НМТ чітко затверджена у форматі “3 обов’язкові + 1 на вибір”. Скласти 5 предметів у межах одного тестування технічно неможливо.

Які документи потрібні для допуску на НМТ

Щоб потрапити до екзаменаційного центру, потрібно мати такі документи:

Паспорт громадянина України ID-картка або книжечка Сертифікат учасника НМТ його потрібно роздрукувати з персонального кабінету. Запрошення-перепустку також роздрукуйте з кабінету.

Що можна брати з собою на іспит

Збирайте рюкзак з вечора. Ось список дозволених та необхідних речей:

Ручка: Краще взяти дві. Вони знадобляться для заміток на чернетці.

Краще взяти дві. Вони знадобляться для заміток на чернетці. Вода: Прозора пляшка без етикетки, щоб на ній не було жодних написів чи підказок.

Прозора пляшка без етикетки, щоб на ній не було жодних написів чи підказок. Перекус: Шоколад, батончик або горішки для перерви, щоб підживити мозок.

Шоколад, батончик або горішки для перерви, щоб підживити мозок.

Що брати НЕ МОЖНА: Телефони, смарт-годинники, навушники, флешки, власні чернетки чи шпаргалки. Усі особисті речі, крім води та ручки, ви залишите у спеціально відведеному місці в аудиторії. Наявність навіть вимкненого телефона в кишені під час тесту – це автоматична дискваліфікація!

Хто може не складати НМТ

Складання НМТ не є обов’язковим для всіх випускників шкіл. Іспит потрібен лише тим, хто планує вступати до вищих навчальних закладів на бакалаврат.

Ви можете не складати НМТ, якщо:

Плануєте вступати до закордонного університету, де не вимагають результатів українських іспитів.

Плануєте йти в коледж чи професійно-технічне училище, вступ часто відбувається за конкурсом атестатів або внутрішніми співбесідами.

Вирішили зробити перерву в навчанні і не вступати нікуди цього року.



Також для деяких категорій вступників, наприклад, осіб з інвалідністю, які не можуть проходити комп’ютерне тестування, або тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, передбачені особливі умови вступу або заміна НМТ на співбесіди/внутрішні іспити у ВНЗ.

Основні правила для учнів в день тесту