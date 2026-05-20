Національний мультипредметний тест – це найважливіший іспит для кожного українського абітурієнта. УНН зібрав усі технічні та організаційні нюанси.
Скільки часу триває НМТ та яка структура
Іспит проходить в один день і розділений на два етапи з перервою. Загалом абітурієнти складають 4 предмети: 3 обов’язкові та 1 на вибір.
Перший блок (120 хвилин): Українська мова + Математика.
Перерва (20 хвилин): Можна перекусити, сходити в туалет або просто перевести подих.
Другий блок (120 хвилин): Історія України + Предмет на вибір.
Модель НМТ чітко затверджена у форматі “3 обов’язкові + 1 на вибір”. Скласти 5 предметів у межах одного тестування технічно неможливо.
Які документи потрібні для допуску на НМТ
Щоб потрапити до екзаменаційного центру, потрібно мати такі документи:
- Паспорт громадянина України ID-картка або книжечка
- Сертифікат учасника НМТ його потрібно роздрукувати з персонального кабінету.
- Запрошення-перепустку також роздрукуйте з кабінету.
Що можна брати з собою на іспит
Збирайте рюкзак з вечора. Ось список дозволених та необхідних речей:
- Ручка: Краще взяти дві. Вони знадобляться для заміток на чернетці.
- Вода: Прозора пляшка без етикетки, щоб на ній не було жодних написів чи підказок.
- Перекус: Шоколад, батончик або горішки для перерви, щоб підживити мозок.
Що брати НЕ МОЖНА: Телефони, смарт-годинники, навушники, флешки, власні чернетки чи шпаргалки. Усі особисті речі, крім води та ручки, ви залишите у спеціально відведеному місці в аудиторії. Наявність навіть вимкненого телефона в кишені під час тесту – це автоматична дискваліфікація!
Хто може не складати НМТ
Складання НМТ не є обов’язковим для всіх випускників шкіл. Іспит потрібен лише тим, хто планує вступати до вищих навчальних закладів на бакалаврат.
Ви можете не складати НМТ, якщо:
- Плануєте вступати до закордонного університету, де не вимагають результатів українських іспитів.
- Плануєте йти в коледж чи професійно-технічне училище, вступ часто відбувається за конкурсом атестатів або внутрішніми співбесідами.
- Вирішили зробити перерву в навчанні і не вступати нікуди цього року.
Також для деяких категорій вступників, наприклад, осіб з інвалідністю, які не можуть проходити комп’ютерне тестування, або тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, передбачені особливі умови вступу або заміна НМТ на співбесіди/внутрішні іспити у ВНЗ.
Основні правила для учнів в день тесту
- Не запізнюйтеся: Прибудьте до ТЕЦ за 30-40 хвилин до початку, вказаного в запрошенні. Якщо запізнитеся хоч на хвилину – двері зачиняться, і ви втратите шанс скласти тест в основну сесію.
- Алгоритм дій під час повітряної тривоги: Якщо лунає сирена, тестування зупиняється. Інструктор збереже ваші відповіді в системі, і всі пройдуть до укриття. Якщо тривога триватиме довго і тест не вдасться відновити, вас зареєструють на додаткову сесію. Складати іспит в укритті під вибухами ніхто не змусить.
- Уважно читайте інструкції: На екрані комп’ютера буде детально розписано, як переходити між завданнями. Не бійтеся перепитувати чергових інструкторів, якщо виникли технічні проблеми з комп’ютером чи інтернетом.
- Правильний розподіл часу: У вас всього 120 хвилин в межах одного блоку, краще не перемикатись між предметами. також не варто затягувати, пропустіть складні завдання, ви зможете повернутись до них до кінця блоку.