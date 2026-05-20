У середу, 20 травня, у Миколаєві розпочала роботу унікальна виставка «Рушник надії». В експозиції представлені 44 рушники, які протягом трьох місяців створювали матері, дружини та діти зниклих безвісти та полонених захисників України з різних куточків України.

Про це повідомляє Регіональний консультаційний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає Інше ТВ.

У кожен стібок і візерунок родини захисників вплели свій біль, безмежну любов, страхи та нескінченну віру в повернення рідних із ворожого полону чи невідомості.

Ця виставка — не просто народне мистецтво. Це жива історія родин, які живуть в очікуванні та з невизначеною втратою. У центрі зали рушники викладені у формі «дороги додому», а поруч стоїть порожній стілець — німий символ очікування тих, хто ще не повернувся з поля бою чи неволі. Мета заходу — нагадати суспільству про необхідність боротьби за кожного полоненого та зниклого безвісти українського захисника.

Експозиція стала можливою завдяки ініціативі Об’єднання сімей безвісти зниклих та полонених України, громадських організацій «Народжені вільними 2024», «Жінки ТРО» та «Жінки роду».

Організатори заходу: ГО «Захист держави» та ГО «Час збирати українців» за сприяння Регіонального консультаційного центру Південного регіону Координаційного штабу та Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Виставка працюватиме протягом 6 днів (20.05.2026 – 26.05.2026) з 11:00 до 16:00 на вул. Шевченка, 42/18.

Миколаївців та гостей міста запрошують відвідати експозицію та підтримати родини наших Героїв.

Для уточнення інформації та організації колективних відвідувань звертайтеся за телефоном: 0 800 200 202.

Як повідомляло Інше ТВ, Для тих, хто в вишиванках, – у Миколаєві 21 травня проїзд у комунальних автобусах буде безкоштовним