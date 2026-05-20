Матір ексмитника Ярослава Ілляшевича, який працював на керівних посадах у Сумській, Чорноморській і Миколаївській митницях, придбала будинок ринковою вартістю близько 24 мільйонів гривень. При цьому працює директоркою школи в селі.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

У лютому 2023 року матір експосадовця, директорка школи в селі Горошине Полтавської області, купила котедж у Riviera Zoloche DeLuxe під Києвом. Того ж 2023-го Ярослав Ілляшевич покинув службу.

Проєкт такого котеджу має назву «Норман». Його площа без урахування терас становить 245 м². А з урахуванням, відповідно до проєктів таких котеджів, — 286 м².

У березні 2023-го такі маєтки продавалися за 675 тисяч доларів, про що свідчить архівне оголошення на сайті котеджного містечка. У відділі продажу hromadske повідомили, що будинки у Riviera Zoloche DeLuxe продають без ремонту.

Ще одне оголошення, яке hromadske вдалося знайти за той самий період, опубліковане в серпні 2023 року — тоді такий будинок продавали за 700 тисяч доларів.

Отже, станом на 2023 рік ціна такого маєтку становила від 24,5 мільйона гривень.

Однак офіційно маєток і земля під ним обійшлися Тамарі Ілляшевич у 3,5 раза дешевше. На майно вона витратила майже 7 мільйонів гривень, тобто приблизно 190 тисяч доларів.

Будинком у Riviera Zoloche DeLuxe користується сам колишній митник. Він нам про це розповів, коли журналіст-розслідувач hromadske представився адміністрацією котеджного містечка. Ексмитник спочатку зазначив, що «мешкає» в котеджному містечку. На уточнювальне запитання щодо адреси маєтку матері відповів ствердно.

Матір ексмитника Тамара Ілляшевич працює директоркою школи в селі Горошине на Полтавщині. Протягом 2016-2020 років вона подавала декларації як депутатка Горошинської сільської ради. В останній своїй декларації вона вказувала , що на кінець 2020 року в неї із чоловіком було всього 11 тисяч доларів заощаджень.

Сам Ярослав Ілляшевич пояснив hromadske, що його матір отримувала дивіденди, оскільки була власницею юридичних компаній.

І справді з 2017 до 2024-го мати посадовця володіла компанією «Новітні енергетичні рішення». Однак ніяких дивідендів у своїх деклараціях від цього бізнесу протягом п’яти років Тамара Ілляшевич не вказувала.

У період з 2021 до 2023 року, тобто після подання останньої декларації і до купівлі елітного маєтку в Riviera Zoloche DeLuxe, відповідно до даних системи YouControl, фірма отримала 3,2 мільйона гривень прибутку — це близько 110 тисяч доларів. А 2023 рік узагалі був збитковим.

Дивіденди власник компанії отримує саме з прибутку. Навіть якщо припустити, що весь прибуток за три роки компанії був витрачений на дивіденди для матері колишнього митника, це дозволило б їй оплатити ⅙ ринкової вартості будинку в Riviera Zoloche DeLuxe.

Профільні юристи вбачають у виявлених hromadske фактах можливі ознаки порушень антикорупційного законодавства, а версію Ілляшевича щодо походження коштів на маєток називають малоймовірною.