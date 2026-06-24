Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.06.26
особового складу / personnel – близько 1 395 790 (+1 260) осіб / persons
танків / tanks – 12 056 (+6) од.
бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 816 (+4) од.
артилерійських систем / artillery systems – 44 664 (+60) од.
РСЗВ / MLRS – 1 889 (+2) од.
засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 440 (+3) од.
літаків / aircraft – 436 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 1 726 (+7) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 369 888 (+1 873) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 787 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 111 257 (+430) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 333 (+4) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.