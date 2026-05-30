Швейцарський уряд, Федеральна рада (Bundesrat), вирішив винести на всенародне голосування у вересні 2026 року дві народні конституційні ініціативи: ініціативу про нейтралітет та ініціативу про продовольчу безпеку. Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 27 травня 2026 року, пише SWI.

Ініціативу про нейтралітет запустили громадська асоціація Pro Schweiz та представники правої Швейцарської народної партії (SVP/UDC). Автори ініціативи хочуть закріпити у Конституції принцип постійного збройного нейтралітету Швейцарії та суттєво обмежити участь країни у санкціях. Офіційна назва ініціативи: “За збереження швейцарського нейтралітету (ініціатива про нейтралітет)” (“Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)”).

Друга ініціатива стосується продовольчої політики. Її повна офіційна назва: «За безпечне харчування за допомогою зміцнення стійкого внутрішнього сільгоспвиробництва, збільшення в раціоні частки рослинних продуктів та забезпечення запасів чистої питної води» («Für eine sichere Ernährung — durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser»).

Автори ініціативи вимагають, щоб швейцарський харчопром більше орієнтувався на рослинні продукти харчування. Крім того, вони хочуть закріпити цільовий показник продовольчого самозабезпечення: Швейцарія повинна сама покривати не менше 70% своєї потреби в продуктах харчування, причому при розрахунку цього показника повинні враховуватися імпортні корми та інші зовнішні ресурси, від яких залежить внутрішнє сільгоспвиробництво.

Сьогодні, за даними Федеральної ради, рівень продовольчого самозабезпечення Швейцарії становить 46%. За продовольчою ініціативою стоять, як повідомляє телеканал SRF, Франциска Херрен з об’єднання “Чиста вода для всіх” (“Sauberes Wasser für alle”) та ще шість осіб. Франциска Херрен вже була однією з головних рушійних сил, які запустили «Ініціативу про питну воду», яку виборці відхилили на референдумі 2021 року. Федеральна рада та парламент виступають проти нової продовольчої ініціативи. Її також відкидає і Швейцарський союз селян (Schweizerischer Bauernverband).

У парламенті, як і у випадку з ініціативою про нейтралітет, були спроби підготувати контрпроекти, тобто альтернативні пропозиції до цих ініціатив. Однак усі ці спроби успіхом не увінчалися. За даними федеральної влади, до голосування було б готове ще одне досьє: референдум щодо змін і доповнень у швейцарський федеральний «Закон про військові матеріали» (Kriegsmaterialgesetz). Однак 27 вересня 2026 року це питання на голосування винесено ще не буде. Федеральна рада, як зазначає SRF, не пояснила, чому не вона включила це питання у вересневий пакет.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2024 році експертна робоча група з питань безпеки Швейцарії, створена Міністерством оборони, запропонувала уряду країни переглянути нейтралітет.