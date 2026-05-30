Лікар президента США Дональда Трампа оцінив стан його здоров’я як “відмінний”.

Відповідний висновок доктора Шона Барабелла у суботу, 30 травня, у Х опублікував Білий дім, повідомляє Delfi.

З документа випливає, що Трамп “цілком здатний виконувати всі обов’язки верховного головнокомандувача армією та глави держави”. “Президент Трамп, як і раніше, знаходиться в прекрасному стані здоров’я, демонструючи відмінну роботу серця, легень, нервової системи та загальний фізичний стан. Його когнітивні та фізичні показники знаходяться на відмінному рівні”, – підсумував Барабелла.

"President Trump remains in excellent health."

У той же час Барабелла рекомендував голові Білого дому з профілактичною метою наростити фізичну активність і скинути вагу. З минулого зважування, яке відбулося трохи більше ніж рік тому, маса тіла Дональда Трампа зросла зі 101,6 до 108 кілограмів при зрості 191 сантиметр. Лікар дав президенту США рекомендації щодо дієти та запропонував приймати аспірин у низьких дозах.

Раніше у пресі активно обговорювалися синці, які спостерігачі помітили на руці Дональда Трампа. У медичному висновку сказано, що під час огляду у нього виявили синець та подразнення на тильній стороні долоні. Імовірно, причиною тому є часті потиски рук у поєднанні з прийомом аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань.

Телеканал CNN пише, що за профілактики лікарі зазвичай рекомендують приймати 81 міліграм аспірину на день, проте Трамп у січні в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal стверджував, що п’є 325 міліграмів.

14 червня 2026 року Дональду Трампу виповниться 80 років. Він є найстаршим президентом в історії США на момент вступу на посаду.

Поки найстаршою людиною на момент перебування на цій посаді залишається демократ Джо Байден, який залишив президентське крісло у віці 82 років. Якщо чинний глава держави-республіканець зможе зберегти своє місце в Білому домі до кінця другого терміну, він залишить його, будучи майже на півроку старшим за свого попередника.

