Ще раз привернути увагу до теми зниклих безвісти захисників та захисниць України покликана мандрівна виставка прапорів і шевронів «Народжені війною», яка відкрилася сьогодні, 22 червня, в обласному Палаці культури.

На події побував кореспондент Інше ТВ.

Ініціаторами виставки стали просвітницька платформа UA.Heritage та Громадська організація “Спадщина ЮА”.

Як розповіла співзасновниця ГО «Спадщина.ЮА» Ірина Петренко, поштовх для цієї експозиції певним чином надала минулорічна виставка антивоєнних артплакатів «De Facto – Status WAR», на якій відвідувачі виставки писали побажання захисниками на 15-метровому прапорі. Тепер миколаївцям презентували прапори і шеврони – зразки сучасної української геральдики, що не мають аналогів.

«У нас тут є прапори, підписані хлопцями в окопах, і прапори, підписані рідними і близькими захисників, як вважаються зниклими безвісті, – загалом 85 прапорів. Є вишитий шеврон-велетень “Битва за Київ”, який буде занесений до Книги рекордів України», – розповіла пані Ірина.

Співзасновниця ГО «Спадщина.ЮА» Світлана Махонько розповіла, що шеврон-рекордсмен вишила майстриня Лідія Гончарук. «Вона переплавила емоцію в нитку: відслухала десятки годин аудіозаписів переговорів рашистів, які втратили колонну техніки, що йшла з Чернігова на Київ, завдяки діям 72-ї ОМБр ім.Чорних Запорожців, підрозділів НГУ, 112-ї бригади ТрО та іншим підрозділам. На цьому шевроні розміром 53х38 см на 100% відтворена батальна сцена – з висоти пташиного польоту, за скріншотами», – зазначила вона.

На виставці були представлені й інші прапори – з фотографіями захисників і захисниць, чия доля наразі невідома. Учасники виставки відгукнулися на прохання миколаївської майстрині Світлани Бойкової-Калюжної потримати ці прапори в руках, і це була дуже щемка мить під час відкриття експозиції, підсилена піснею у виконанні Олександра Сичова.

Виставка вже побувала у Києві та Львові, а після Миколаєва вона поїде до Харкова. Час побачити прапори ще є – експозиція у холі обласного Палацу культури працює до 28 червня.