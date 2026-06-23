Постраждали троє осіб – у Миколаєві поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі трьох автомобілів.

22 червня о 21:40 в районі буд. 55 Б на проспекті Богоявленському сталась автопригода за участі Volkswagen Passat, під керуванням 31-річної водійки, та Opel Mokka, за кермом якої перебувала 44-річна жінка. В результаті даної події транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Приблизно о 21:45 43-річний водій автомобіля BMW X6 на швидкості допустив зіткнення з нерухомими авто Volkswagen Passat та Opel Mokka.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двох чоловіків 23, 31 років та 28-річну жінку – пасажирів Volkswagen, які знаходились на проїзній частині, з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості медики госпіталізували.

Нині слідчі слідчого управління обласного главку поліції з’ясовують усі обставини автопригоди.

Попередньо подію кваліфікували за ч. 2 ст. 286 -1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.