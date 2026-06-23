Перевезення нафти через Ормузьку протоку сягнуло найвищого рівня від початку війни з Іраном, попри заяви Ірану про її закриття. Про це повідомляє Bloomberg на основі даних про відстеження руху танкерів, пише Кореспондент.

Зазначається, що у п’ятницю, суботу та неділю танкери перевезли через протоку близько 20 мільйонів барелів сирої нафти. Це найвищий зафіксований обсяг від початку війни наприкінці лютого. Іран також відправив 6 мільйонів барелів сьогодні вранці.

Загалом, за даними моніторингу, минулого тижня Іран відправив 23 мільйони барелів – переважно вантажі, які утримувалися поблизу Пакистану внаслідок американської блокади. Це стало одним з факторів падіння цін на нафту, які зараз майже на 40% нижчі за квітневий пік.

Окрім того, спостерігаються постачання нафти з Іраку, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Кувейту.

Однак, як зауважує видання, ці дані – лише те, що можна визначити за сигналами танкерів, а їх часто вимикають з міркувань безпеки. Тож реальні цифри можуть бути вищими. Зокрема Центральне командування США повідомило, що лише в суботу через Ормуз пройшло 17 мільйонів барелів нафти.

Ринок пильно стежить за тим, скільки нафти виходить з протоки, та скільки порожніх танкерів туди входить, адже це значною мірою визначатиме темпи й масштаби відновлення видобутку на Близькому Сході. Потоки в обсязі 6,66 мільйона барелів на добу становлять майже дві п’ятих від довоєнного рівня. За оцінками США, показники суботи перевищуватимуть середні показники до початку конфлікту.

Міжурядовий Спільний морський інформаційний центр, який виступає посередником між військовим і торговим судноплавством, у понеділок повідомив, що інтенсивність руху в Ормузькій протоці зростає. Водночас організація попередила, що Іран продовжує переслідувати судна, зупиняючи їх та стежачи за ними.