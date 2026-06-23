Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 394 530 (+1 390) осіб
танків – 12 050 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 812 (+7) од.
артилерійських систем – 44 604 (+74) од.
РСЗВ – 1 887 (+1) од.
засоби ППО – 1 437 (+0) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 719 (+7) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851) од.
крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна techніка та автоцистерни – 110 827 (+626) од.
спеціальна техніка – 4 329 (+8) од.
Дані уточнюються.