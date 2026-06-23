Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна може переглянути свої нинішні пропозиції щодо переговорів з Росією, якщо Рада Безпеки й надалі обиратиме вичікувальну позицію. Він додав, що терпіння України не безмежне, а припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом.

Мельник сказав про це під час засідання Ради Безпеки ООН 22 червня, передає Суспільне.

“Україна готова до прямих переговорів із Росією для досягнення справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН. Але наше терпіння не безмежне. Якщо Рада Безпеки ООН і надалі обиратиме вичікувальну позицію, Україна може переглянути свої нинішні пропозиції. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом”, — заявив український постпред.

Звертаючись до російської представниці, Мельник заявив, що Росія ніколи не зможе утримати окуповані території, і закликав її якомога швидше піти з України.

Мельник розповів про нічну атаку проти 15 червня, назвавши її однією з найбільших комбінованих повітряних атак за час повномасштабного вторгнення — 70 ракет і понад 600 дронів, головною ціллю яких був Київ. За його словами, російські війська навмисно пошкодили Києво-Печерську лавру — православний монастир XI століття зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

“Унаслідок цього удару серйозних пошкоджень зазнав Успенський собор, збудований у 1078 році. Це не лише одна з головних святинь українського православ’я, а й одна з найвизначніших духовних і культурних пам’яток усього християнського світу”, — сказав Мельник.

Він додав, що Росія також знищила засновану 1926 року кіностудію імені Довженка, через що Україна втратила найбільшу та найстарішу колекцію кінокостюмів. За словами Мельника, удар пошкодив комплекс “Мистецький Арсенал”, Національний палац мистецтв і Київський національний театр оперети, а в Харкові постраждав художній музей. Постійний представник України назвав ці атаки грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права.

“Це воєнні злочини та злочини проти людяності. Росія повинна бути покарана за ці акти варварства”, — сказав він.

Також Мельник розповів, що російські війська загрузли вздовж лінії фронту, а Росія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військовослужбовців — удвічі більше, ніж Радянський Союз втрачав щороку за десять років війни в Афганістані. Він додав, що російське населення починає панікувати, бо наслідки розв’язаної Путіним війни почали досягати Москви, Санкт-Петербурга та інших міст.

“Час не на боці Москви”, представник США

Представник США в ЕКОСОР Дан Негреа на засіданні Ради Безпеки ООН закликав Росію негайно піти на угоду про припинення вогню. За його словами, час не на боці Москви: Росія щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових убитими та пораненими, а її економіка зазнає серйозного тиску.

Представник США в Економічній та Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР) Дан Негреа на засіданні Радбезу заявив, що дипломатія та переговори, а не подальше кровопролиття, є єдиною відповіддю.

Представник США нагадав слова президента Дональда Трампа на саміті G7, що Росія повинна укласти угоду, і додав, що час не на боці Москви. За його словами, Росія щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових убитими та пораненими, а її економіка зазнає серйозного тиску. Водночас Україна швидко розвиває нові технології та інновації.

“Зараз саме той момент, коли Росія та Україна повинні повернутися за стіл переговорів і досягти мирної угоди”, — сказав Негреа.

Негреа сказав, що США підтримують Україну в захисті її свободи та суверенітету. Він заявив, що внаслідок російських ударів 14–15 червня загинули п’ять працівників екстрених служб, і згадав про російський удар по Києво-Печерській лаврі.

Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон сказав, що Росії у відповідь на масовані удари по Україні нічого сказати. За його словами, вона лише знову звертається до теми Другої світової війни, висуває звинувачення проти Франції та Великої Британії й приписує іншим власну поведінку.

Боннафон нагадав, що саме Росія першою почала використовувати іранські дрони та північнокорейських військових. Він додав, що Росія понад рік відмовляється прийняти припинення вогню, до якого її закликає весь світ, і відмовляється брати участь у мирних переговорах на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Заступник Постійного представника Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі сказав, що Росія замість реакції на заклики до припинення вогню повертається до конспірологічних теорій 2022 року. Він нагадав, що представник ООН з питань роззброєння ще тоді заявив, що Організація Об’єднаних Націй не має доказів існування біологічної зброї в Україні. Каріукі додав, що жодних законних виправдань злочинам Росії проти України не існує, і нагадав слова лідерів G7 про непохитну підтримку України.

Представник Латвії прокоментував атаку на Києво-Печерську лавру — один із найдавніших монастирів православного світу та об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

“Як Росія, яка постійно говорить про православ’я та традиційні цінності, могла свідомо бомбити Києво-Печерську лавру? Можливо, тому що це символ православної культури й водночас місце, яке старше за Москву майже на сто років”, — сказав він.

Представник Латвії сказав, що Росія століттями намагалася встановити контроль над Українською православною церквою, але зазнала невдачі, а тепер вдається до бомбардувань святинь, щоб підкорити Україну та нав’язати власне трактування історії.