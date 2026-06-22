Після відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до Євросоюзу Україна та Молдова рухатимуться до євроінтеграції власними шляхами, зосередившись на проведенні різноманітних реформ. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі, за результатами саміту Молдова-ЄС, що відбувся в понеділок, 22 червня, пише Кореспондент

“Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони повинні впроваджувати реформи – і вони мають впроваджувати різні реформи, залежно від того, про яку країну-кандидата ми говоримо”, – сказала фон дер Ляєн.

На запитання журналістів про можливості подальшого відкриття кластерів, Урсула фон дер Ляєн уточнила, що нині коментує лише питання, пов’язані з Молдовою, враховуючи тему саміту.

“Я вважаю, що процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, ніж термін “якомога швидше” (as soon as possible. – ЄП). Тому що “якомога швидше” ні про що не говорить. Але процес, заснований на заслугах, чітко вказує вам на основи нашої методології, що було погоджено всіма 27 державами-членами”, – наголосила президентка Єврокомісії.

Зі свого боку, президентка Молдови Мая Санду після завершення саміту висловила впевненість у готовності країни негайно перейти до відкриття всіх додаткових п’яти перемовних кластерів. За її словами, технічна підготовка вже завершена, що підтверджено як Єврокомісією, так і Радою ЄС.

Санду наголосила на тому, що процес вступу до ЄС повинен бути заснований на досягнутих результатах кожної країни.

Вона підкреслила, що Молдова виконала необхідні умови й готова до подальших кроків без затримок, висловивши впевненість у швидкому просуванні інтеграційного процесу.

“Технічно ми готові до того, щоб були відкриті всі переговори за всіма кластерами. Це підтверджено і Комісією, і Радою ЄС. Ми готові, і ми вважаємо, що цей процес має відбутися негайно і без затримок”, – заявила Санду.