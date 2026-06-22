Німеччина стягує війська до кордону з білоруссю – з метою захисту східного флангу в Литві планується постійне розміщення майже 5000 німецьких солдатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Підрозділи бундесверу будуть готові воювати та захищати НАТО до кінця 2027 року.

Формування німецької бригади проходить згідно з планом. Щодо першого етапу формування, графік випереджається на десять місяців. Це означає, що вдалось значно просунутися у створенні інфраструктури і дасть можливість раніше розпочати другий етап – йдеться в публікації.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас зазначає, що війська тепер перебуватимуть біля кордону білорусі на постійній основі, і тому зводяться нові житлові будинки, заклади освіти та лікарні.