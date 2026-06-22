США домовилися з Іраном про повернення інспекторів МАГАТЕ до цієї країни. Про це сказав віце-президент Джей Ді Венс на пресконференції в швейцарському Бюргенштоку в понеділок, 22 червня, пише Кореспондент.

“Іранці погодилися запросити інспекторів МАГАТЕ назад до своєї країни. Це важлива віха для американського народу і перший крок до повної денуклеаризації або остаточного припинення програми ядерної зброї в Ірані”, – зазначив він.

За словами Венса, “це саме те, що ми хотіли зробити, це те, про що ми просили”.

Відповідаючи на запитання про те, коли інспектори МАГАТЕ зможуть приступити до роботи в Ірані, Венс сказав: “Ми намагалися додзвонитися деяким інспекторам учора ввечері близько другої години ночі. Як і слід було очікувати, не багато хто брав слухавку о другій годині ночі”.

“Я очікую, що це відбудеться як мінімум на цьому тижні. Але ми вважаємо, що деякі з цих розмов з інспекторами та з МАГАТЕ можуть відбутися вже сьогодні. Але я ще не зв’язувався з нашою командою з того моменту, як ми здійснили той дзвінок інспекторам о другій годині ночі”, – заявив віце-президент.

Також Венс повідомив, що на даний момент з’явився механізм недопущення ескалації ситуації між Ізраїлем, рухом Хезболла та Ліваном.

“Ми досягли дуже великого успіху у створенні того, що ми назвали механізм деконфліктації”, – сказав він.

За його словами, сторони мають спілкуватися між собою, коли відбувається якийсь непередбачений інцидент.

На запитання, чи бажають США виведення ізраїльських військ з півдня Лівану, Венс зазначив, що Вашингтон хоче забезпечити і безпеку Ізраїлю, і суверенітет Лівану. За його словами, це вимагатиме, зокрема, стримування Іраном Хезболли та зміцнення державної влади в Лівані.

Венс підкреслив, що країни регіону мають право на самооборону, але ситуація не має виходити з-під контролю.