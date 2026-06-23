Останніми тижнями Україна створила для російського лідера Володимира Путіна одразу кілька нових проблем – і не лише на фронті, а й далеко за його межами.

Про це пишуть німецька газета Bild та американське видання Business Insider, передає ВВС.

Вони аналізують ситуацію з різних ракурсів: від подій на полі бою до наслідків для російської економіки, логістики та настроїв всередині самої Росії.

1. Фронт, який Росія не може зрушити

Як зазначає Bild, попри окремі зміни на лінії зіткнення, стратегічно фронт залишається відносно стабільним ще з кінця 2023 року.

Історик Ян Беєрендс із університету Віадріна вказує, що в центральній частині фронту фактично сформувалася багатокілометрова сіра зона, де головну роль відіграють безпілотники.

“Саме тут Україна досягає успіхів і завдає російській армії значних втрат”, — сказав він у коментарі Bild.

Військовий експерт Кельнського університету Томас Єгер також вважає, що Росія поки що не знайшла способу досягти перелому на полі бою.

“Війна на виснаження триває, і Росія не може розв’язати її військовим шляхом”, — вважає експерт.

Business Insider показує, як ця стратегія виглядає зсередини. Видання отримало рідкісний доступ до одного з секретних об’єктів Головного управління розвідки України, де вночі збирають далекобійні безпілотники “Лютий”.

Командир підрозділу глибоких ударів із позивним “Вектор” називає такі дрони одним з головних “козирів” України.

“Зараз це наша найважливіша карта в цій війні”, — каже він.

За даними Business Insider, якщо на початку 2024 року Україна запускала лише кілька десятків далекобійних безпілотників на місяць, то тепер йдеться вже про сотні дронів за одну ніч.

2. Військова логістика Росії дає збої

Друга проблема для Кремля пов’язана з логістикою та енергетичною інфраструктурою.

За даними Bild, українські удари по нафтопереробних заводах, нафтобазах, залізничних вузлах і транспортних маршрутах дають значно більший ефект, ніж багато хто очікував.

“Оскільки Росія є так званою нафтовою державою, економічні втрати величезні – як для експорту, так і для постачання всередині країни та на фронт”, – вважає Ян Беєрендс.

Особливо чутливою є ситуація в окупованому Криму, де, як нагадує експерт, виникали найбільші проблеми з пальним.

Схожої думки дотримується й аналітик Андреас Умланд.

“За останні два тижні стало зрозуміло, що знищення інфраструктури для переробки та зберігання нафти виявилося ефективнішим, ніж очікували. Під тиском опиняється все економічне й соціальне життя Росії”, — каже він.

Business Insider наводить додаткові підтвердження цього тиску.

Видання нагадує, що під час Петербурзького міжнародного економічного форуму віцепрем’єр Росії Олександр Новак уперше публічно визнав скорочення видобутку нафти від початку року.

Офіційно це пояснили позаплановими ремонтами на нафтопереробних підприємствах, частина яких постраждала внаслідок українських ударів.

Підпис до фото,У Криму вже кілька тижнів паливна криза

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що величезні розміри Росії несподівано перетворилися з переваги на слабкість.

“Завдяки українським далекобійним ударам те, що раніше було перевагою Росії, тепер стало її слабким місцем. Вони не можуть захистити все. Кожен нафтопереробний завод, кожна верф і кожне підприємство тепер можуть опинитися під ударом”, — зауважує він.

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді звертає увагу ще на один аспект – відносно дешеві українські дрони змушують Росію витрачати набагато більше ресурсів на захист величезної території.

3. Крим стає великою проблемою для Кремля

Окреме місце в західних публікаціях займає Крим.

“Крим – найважливіший символ імперської політики Путіна”, — каже військовий експерт Томас Єгер.

За його словами, ситуація поступово змінюється, оскільки Україна систематично атакує військову інфраструктуру та шляхи постачання на півострові.

“Зараз події розвиваються так, що окупований Крим все більше ізолюється від Росії”, — додає Єгер.

Ян Беєрендс називає можливу втрату Криму для Кремля подвійним ударом.

“Це був би потужний подвійний удар — символічний і стратегічний. Символічний, тому що російська пропаганда постійно наголошує на особливому зв’язку Криму з Росією. Стратегічний — тому що півострів є форпостом Путіна в Чорному морі”, — пояснює він.

4. Війна все відчутніше приходить у Росію

Якщо раніше багато росіян могли сприймати війну як щось далеке, то тепер її наслідки стають все помітніші всередині країни.

На це звертають увагу і Bild, і Business Insider.

“Для значної частини російського населення війна вперше стає очевидною, а її економічні наслідки — відчутними. Вона перетворилася з умовної комп’ютерної гри на щоденну реальність для мільйонів росіян”, — каже Андреас Умланд.

З цим погоджується і Ян Беєрендс.

“Від образу палаючої Москви вже неможливо відмахнутися; українська тактика працює”, — вважає він.

Саме цей психологічний ефект підкреслюють українські військові, з якими спілкувалося Business Insider.

Офіцер із позивним “Вектор” каже, що одна з цілей українських ударів — показати росіянам: війна більше не залишається десь далеко.

“Спочатку в РФ вважали, що проводять спеціальну військову операцію. Тепер вони розуміють, що це війна”.

За його словами, головний сигнал для російського суспільства такий, “Тепер ця війна прийшла і до ваших домівок”.

Підпис до фото,Коментуючи найбільшу за два роки атаку безпілотників на Москву, президент України Володимир Зеленський заявив: “Якщо горітиме Україна, горітиме і ваша Москва”. На фото – величезні стовпи диму в московському районі Капотня

Президент України Володимир Зеленський також пов’язує далекобійні удари зі спробою посилити тиск на Кремль.

У відкритому зверненні до Володимира Путіна він нагадав про наслідки атак для російських регіонів: від перебоїв із пальним до зростання цін і відчуття незахищеності.

Зеленський навіть назвав такі операції “далекобійними санкціями”.

Війна дронів, даних і алгоритмів

Як зазначає Business Insider, українська кампанія глибоких ударів давно перестала бути набором окремих атак.

За словами українських військових, щоночі використовуються десятки різних маршрутів, хибні цілі, дрони-приманки та нові моделі безпілотників. Важливу роль відіграє програмна система Prisma, яка аналізує дані про маршрути польотів, погоду та розташування російських систем ППО.

“Ми щодня й щогодини знаємо, як вони переміщують свої системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби. Щоночі використовуємо різні маршрути й ніколи їх не повторюємо”, — розповідає “Вектор”.

На думку австрійського полковника та військового аналітика Маркуса Райснера, російська протиповітряна оборона все частіше не справляється з масштабом і складністю таких атак.

Експерти, опитані Bild і Business Insider, додають: українські удари по території Росії сьогодні розглядаються вже не як окремі операції, а як частина довгострокової стратегії тиску — одночасно військового, економічного та психологічного.