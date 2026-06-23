росія розігнала нову хвилю фейків, спрямованих на штучне розпалювання ворожнечі між українцями та поляками на тлі непорозумінь, що виникли між офіційними Києвом і Варшавою через розбіжності у трактуванні ролі УПА. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Для цього російська пропагандистстка машина поширює фейки, стилізовані під матеріали відомих західних медіа та аналітичних центрів. За даними ЦПД, через мережу анонімних акаунтів боти поширюють неправдиві повідомлення. Зокрема про те, що директор музею Освенцима нібито закликав не запрошувати Президента України Володимира Зеленського на пам’ятні заходи через “героїзацію нацистів”.

Також російські ресурси просувають фейки про те, що Україна нібито “назло полякам” планує назвати ще кілька військових частин іменами героїв УПА, а польські добровольці у складі ЗСУ начебто гинуть через внутрішні конфлікти “на ґрунті нацизму”.

У ЦПД наголосили, що ці повідомлення імітують матеріали відомих західних медіа та впливового аналітичного центру. Водночас на офіційних ресурсах цих організацій таких публікацій немає.

Крім того, російська пропаганда поширює сфальсифіковані перші шпальти європейських газет із заголовками про нібито загострення відносин між Україною і Польщею та “український нацизм”. Насправді на реальних передовицях цих видань були розміщені інші матеріали.

У ЦПД зазначили, що використання підроблених відео, логотипів і перших шпальт міжнародних медіа є типовим інструментом російської дезінформаційної мережі “Матрьошка”.

Мета цієї кампанії – підірвати єдність між українським і польським народами, спровокувати політичне напруження між Києвом і Варшавою та знизити рівень підтримки України з боку Польщі.

Залучення мережі “Матрьошка” вказує на причетність російської держави до цієї кампанії. росія цілеспрямовано вкладає ресурси у роздмухування конфлікту, щоб послабити та дестабілізувати Україну і Польщу – пояснили у ЦПД.