Європа зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки цього року. Через екстремально високі температури влада низки країн запроваджує надзвичайні заходи: обмежує продаж та вживання алкоголю, скасовує спортивні й культурні події, а також готується до закриття шкіл, пише Кореспондент.

За даними західних ЗМІ, найближчими днями температура повітря в окремих регіонах може перевищити позначку у +40 градусів. Метеорологи попереджають про серйозні ризики для здоров’я населення та закликають людей бути максимально обережними.

Найскладніша ситуація спостерігається у Франції. Через аномальну спеку в країні вже зафіксували кілька смертей серед літніх людей.

Майже 2700 шкіл можуть тимчасово припинити роботу через небезпечні погодні умови. Особливо високі температури прогнозують у районі Бордо, де стовпчики термометрів можуть піднятися вище +42°C.

У 49 департаментах Франції оголошено найвищий — червоний — рівень небезпеки. Для захисту туристів у Парижі біля популярних пам’яток, зокрема поблизу Ейфелевої вежі, встановлюють системи розпилення води.

Також влада заборонила вживання алкоголю під час традиційного музичного фестивалю Fête de la Musique. Таке рішення пояснюють необхідністю зменшити навантаження на медичні служби, які мають бути готовими допомагати людям, що потерпають від спеки.

За оцінками синоптиків, саме Європа нині демонструє найбільше відхилення температур від кліматичної норми. Середня максимальна температура перевищує історичні показники більш ніж на чотири градуси.

У Великій Британії вже оголосили червоний рівень погодної небезпеки. Медики попереджають про ризик теплових ударів, серцево-судинних ускладнень та інших небезпечних наслідків для здоров’я.

Незвична спека накрила навіть північні регіони Іспанії, які традиційно мають м’якший клімат.

У Країні Басків температура може сягнути +40°C, що значно перевищує середні показники для цього періоду року. Через погодні умови вже скасовано частину спортивних та культурних заходів.

Особливе занепокоєння викликають так звані “тропічні ночі”, коли температура не опускається нижче +25°C. В окремих районах країни вночі очікують до +30°C, що суттєво ускладнює відновлення організму після денної спеки.

Місцева влада нагадує роботодавцям про необхідність дотримання трудових норм під час екстремальних погодних умов. Працівники можуть скорочувати робочий день або змінювати графік роботи, якщо через спеку виникає загроза їхньому здоров’ю.