Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Миколаєві затримали водія BMW Х6, який скоїв ДТП ймовірно у стані сп’яніння і відмовився від медогляду

Як стало відомо, затриманий водій – працівник ТЦК. Це підтвердили у Миколаївському обласному ТЦК та СП.

-22 червня на Богоявленському проспекті міста Миколаєва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Корабельного районного ТЦК та СП, який перебував поза службою. За попередньою інформацією, військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив зіткнення з транспортними засобами, які знаходилися на місці раніше скоєної дорожньо-транспортної пригоди. Унаслідок інциденту пошкодження отримали кілька автомобілів.

На момент події учасники попередньої ДТП очікували оформлення матеріалів працівниками Національної поліції. Унаслідок інциденту травм різного ступеня тяжкості зазнали троє осіб. Висловлюємо щиру підтримку постраждалим та їхнім родинам.

Позиція керівництва Миколаївського обласного ТЦК та СП залишається незмінною та принциповою: ми демонструємо нульову толерантність до будь-яких протиправних дій особового складу, незалежно від місця, часу та обставин їх вчинення.

За даним фактом призначено службове розслідування. Миколаївський обласний ТЦК та СП надає повне сприяння правоохоронним органам для всебічного, об’єктивного та неупередженого встановлення всіх обставин події.