Президент Гондурасу Насрі Асфура заявив, що країна планує придбати українські безпілотники для посилення охорони кордонів та боротьби з організованою злочинністю. Про це він повідомив в інтерв’ю AFP після візиту до Києва минулого тижня, передає BBC, пише УНН.

За словами глави держави, йдеться про використання сучасних технологій для протидії злочинним угрупованням і підвищення ефективності контролю на кордонах.

Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для їх ефективної охорони, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання – сказав Асфура.

Президент також зазначив, що українські безпілотники можуть використовуватися в сільському господарстві, однак деталей щодо таких планів не навів.

Насрі Асфура, який очолив країну на початку року, неодноразово висловлював підтримку Україні. Минулої п’ятниці він відвідав Київ, де провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Під час переговорів український лідер запропонував Гондурасу скористатися українським досвідом у різних сферах, зокрема у сфері сучасних технологій.

Як зазначає BBC, Україна активно використовує безпілотники у військовій сфері, тоді як для Гондурасу одним із головних викликів залишається високий рівень насильницької злочинності, пов’язаний із наркотрафіком, діяльністю вуличних банд та корупцією.