Чинна виборча інфраструктура за кордоном неспроможна забезпечити участь мільйонів громадян у перших повоєнних виборах, а організація голосування за межами дипустанов коштуватиме десятки мільйонів доларів.

Про це LB.ua розповів державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.

«Закордонних дільниць наразі 104. Вони утворені відповідно до нинішньої правової рамки. А вона полягає в тому, що закордонні виборчі дільниці можуть бути утворені тільки в закордонних дипломатичних установах», – розповів Карасевич.

За його словами, точну кількість українців за кордоном наразі назвати неможливо, проте експертні оцінки свідчать про близько 8 мільйонів осіб, з яких 6–6,5 мільйона перебувають у державах-членах ЄС. Виборцями з них ЦВК вважає 4–4,5 мільйона громадян. Наявних 104 дільниць для голосування цих мільйонів громадян однозначно недостатньо.

«І ми свідомі цього, ЦВК свідома, і Верховна Рада (Рад.: в рамках якої зараз утворена робоча група з напрацювання пропозицій для проведення перших повоєнних виборів). Ми також свідомі, що нинішня правова рамка і нинішня виборча інфраструктура, розгорнута за кордоном, не зможе надати адекватні умови для того, щоб громадяни, які перебувають за кордоном, взяли участь у виборах», – наголосив державний секретар МЗС.

Він пояснив, що за наявної практики на одній дільниці у нормальних умовах можуть проголосувати до 5 тисяч громадян. Відповідно, якщо розділити 4,5 мільйона виборців на цей показник, виходить оптимальна кількість дільниць.

«Тисяча плюс виборчих дільниць», – зазначив Карасевич.

Що стосується фінансування, то нинішня система побудована так, що МЗС навіть не отримує відповідних коштів на проведення виборів – фінансування йде через ЦВК.

«Коли, наприклад, рік тому, можливо, трохи більше, колеги оцінювали, скільки коштів буде потрібно, щоб провести вибори в нинішній інфраструктурі на 100 плюс дільниць, то вийшли на суму 5,5–6 мільйонів доларів. Підкреслюю, це для 100 дільниць», – заявив він.

Карасевич додав, що цю суму можна екстраполювати на необхідну кількість дільниць – і тоді йдеться про десятки мільйонів доларів. Водночас він наголосив, що головне не сума, а забезпечення процедур та ухвалення необхідних політичних і юридичних рішень.

«Середні витрати на одного виборця, якщо не помиляюся, становили близько 300 гривень. Це для організації виборів у мирний час», – сказав державний секретар МЗС.

Він додав, що організація повоєнних виборів – зокрема у разі запровадження тимчасових виборчих дільниць поза межами закордонних установ – буде дорожчою, проте навіть для початку відповідних підрахунків потрібні рішення законодавців.