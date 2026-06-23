Як повідомляло ІНШЕ ТВ, У Миколаєві BMW X6 врізався у нерухомі авто, є постраждалі (ФОТО). Сьогодні слідчі поліції затримали у процесуальному порядку водія BMW Х6, який перебував із явними ознаками сп’яніння та відмовився від проходження медичного освідування.

Події сталась 22 червня о 21:40 в районі буд. 55 Б на проспекті Богоявленському за участі Volkswagen Passat, під керуванням 31-річної водійки, та Opel Mokka, за кермом якої перебувала 44-річна жінка. Приблизно о 21:45 43-річний водій автомобіля BMW X6 на швидкості допустив зіткнення з нерухомими авто Volkswagen Passat та Opel Mokka.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє чоловіків 23, 31 років та 28-річна жінка, які знаходились на проїзній частині, з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості медики госпіталізували.

43-річного керманича BMW, який на момент скоєння ДТП перебував із явними ознаками сп’яніння та відмовився від проходження медичного освідування, слідчі поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 -1 Кримінального кодексу України « Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нині вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.