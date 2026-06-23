Протягом минулого тижня з 12 по 18 червня 2026 року із визначених контрольних точок в Миколаївській області було досліджено 28 проб води.

За результатами лабораторних досліджень холерний вібріон не виявлено. Але в 10 пробах виявлено холероподібний вібріон неО1, що склало 35,7%, повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

З цих 28 проб:

– вода відкритих водоймищ (річкова) – 9 проб, виявлено неО1 – 3 проби (33,3%);

– морська вода – 7 проб, неО1 – 6 проб (85,7%);

– стічна вода -12 проб, неО1 – 1 проба (8,3%).

Як зауважують у МОЦКПХ, холероподібний вібріон не є збудником холери, проте потенційно може викликати гострі кишкові інфекції.

Протягом минулого тижня в області зареєстровано 65 випадків гострих кишкових інфекцій, щодо яких вжито необхідних заходів реагування.

Станом на сьогодні епідемічна ситуація щодо холери залишається стабільною та контрольованою.

Моніторинг якості води та захворюваності населення триває.

Як повідомляло Інше ТВ, 4,7% проб води на українських пляжах не відповідають санітарним нормам