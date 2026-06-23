В Україні запроваджують “літні” обмеження руху для великовагового транспорту. Проте деяких водіїв такі сезонні зміни не стосуються.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Українцям розповіли, що сезонні обмеження руху для великовагового транспорту запроваджено:

на дорогах державного значення;

через підвищення температури повітря;

для збереження дорожнього покриття в умовах спеки.

“Адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень”, – пояснили у Держагентстві.

Кого стосуються зміни та за яких умов

Спеціалісти пояснили, що запроваджені обмеження стосуються:

великовагових транспортних засобів;

якщо їх фактична маса – понад 24 тонни;

якщо навантаження на вісь – понад 7 тонн.

Водіям таких транспортних засобів не можна буде рухатись деякими дорогами за температури повітря вище +28°C.

Що робити водіям у період спеки

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що у період запроваджених змін на автомобільних дорогах державного значення та основних логістичних маршрутах буде встановлено:

відповідні дорожні знаки;

інформаційні щити.

Тим часом водіїв та перевізників просять:

враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів;

дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Уточнюється також, що на період дії обмежень будуть визначені місця тимчасового відстою великовагового транспорту (де водії зможуть дочекатись більш сприятливих для продовження руху умов).

Їх будуть визначати – спільно – Національна поліція, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), місцеві органі влади та власники об’єктів дорожнього сервісу.

На кого “літні” обмеження не поширюються

Запроваджені по Україні на тлі спеки обмеження щодо руху не поширюватимуться на водіїв транспортних засобів, які: