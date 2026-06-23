Протягом 22 червня та в ніч проти 23 червня на території Миколаївської області зареєстровано 12 пожеж, одна з яких виникла внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Увечері 22 червня через падіння боєприпасів та їх уламків у Миколаївському районі виникла пожежа покрівлі гаража на території приватного домоволодіння та сухої трави на відкритій території. Вогнеборці оперативно ліквідували займання на загальній площі 302 кв. м. На щастя, постраждалих немає.

Ще одна пожежа сталася у місті Баштанка Баштанського району, де горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив площу 50 кв. м, пошкодивши споруду, двері, перекриття та дерев’яні балки. Завдяки професійним діям рятувальників вдалося не допустити поширення полум’я на житловий будинок. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Інші випадки переважно стосувалися загорянь сухої рослинності, сміття та чагарників на відкритих територіях. Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальники не допустили поширення вогню на поле з пшеницею, запобігши значним матеріальним збиткам.

Загалом до ліквідації пожеж від ДСНС залучалися 34 рятувальники та 10 одиниць спеціальної техніки. Допомогу також надавали відділення місцевої пожежної охорони «Олександрівка» та Галицинівський загін місцевої пожежної охорони.

Як повідомляло Інше ТВ, На одній із 23 пожеж на Миколаївщині за добу загинув літній чоловік (ФОТО)