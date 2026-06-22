21 червня та в ніч проти 22-го підрозділи ДСНС Миколаївщини 23 рази виїжджали на ліквідацію пожеж, що виникли в області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Трагічний випадок стався у селі Новопавлівка Баштанського району. Там загорілася кімната житлового будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіло чоловіка 1939 року народження. Пожежу ліквідовано на незначній площі, вогнем знищено речі домашнього вжитку.

Небезпечною залишається і ситуація з займаннями сухостою. Через поширення вогню на відкритих територіях у селі Євгенівка та місті Снігурівка загорілися господарчі споруди. Загальна площа пожеж сухої рослинності склала 130 кв. м, а господарських будівель — 25 кв. м. Завдяки діям рятувальників вдалося врятувати два житлові будинки.

У селі Мішково-Погорілове Миколаївського району вогнеборці ліквідували займання автомобіля ВАЗ-2103 на площі 3 кв. м.

Ще одна пожежа сталася у селі Новобогданівка Радсадівської громади, де горів дах будівлі, що не експлуатується. Площа пожежі склала 50 кв. м.

Окрім цього, ще 18 пожеж виникли на відкритих територіях області. Горіли суха рослинність, сміття та лісосмуги. Такі випадки вкотре нагадують: людська необережність і нехтування правилами пожежної безпеки можуть призвести до трагічних наслідків.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

До ліквідації всіх пожеж залучалися 72 рятувальники та 23 одиниці техніки ДСНС. Допомогу надавали відділення місцевої пожежної охорони «Олександрівка», «Мартинівське» та Галицинівський загін місцевої пожежної охорони.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині протягом позаминулої доби загасили 9 пожеж