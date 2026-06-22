Очікується, що Кір Стармер оголосить про свою відставку в понеділок вранці, що звільнить шлях для Енді Бернема до посади прем’єр-міністра без офіційного виборчого голосування до осені.

Про це пише The Guardian

Міністри кабінету міністрів кажуть, що Стармер викладе свої наміри біля будинку №10 на Даунінг-стріт, розпочавши процес призначення Великої Британії на посаду сьомого прем’єр-міністра за десятиліття.

Посадовці будинку №10 все ще наполягали на тому, що Стармер дотримався своєї обіцянки в п’ятницю боротися з очікуваним викликом лідерству з боку Бернема, який повернувся до Вестмінстера завдяки переконливій перемозі на додаткових виборах у Мейкерфілді.

Але оскільки понад півдюжини міністрів кабінету приватно повідомили йому, що його час вийшов, а також через додатковий тиск від ворожого засідання кабінету міністрів у вівторок, прем’єр-міністр провів вихідні в заміському готелі Чекерс, завершуючи ймовірний план відходу.

Хоча інші варіанти залишалися відкритими, Стармер та його близьке оточення почали працювати над проектами промови про відставку в суботу. Найімовірніший графік передбачає, що він залишиться на посаді до осені, що дозволить новому лідеру згуртувати сили лейбористів на щорічній конференції партії наприкінці вересня.

«Логічно, що найкращим варіантом як для Енді, так і для Кіра було б, щоб це сталося у вересні», – сказав один міністр кабінету. «У Енді немає команди, готової вийти на Даунінг-стріт, і йому потрібен час для підготовки. Це також дозволить Кіру встановити шлях до свого відходу».

Одна очевидна невизначеність полягає в тому, чи буде Бернем єдиним кандидатом, що дозволить провести ефективну коронацію, чи з’являться інші претенденти та отримають необхідну підтримку.

Вес Стрітінг, який минулого місяця пішов у відставку з посади міністра охорони здоров’я на тлі спроб змусити Стармера піти у відставку, минулого тижня заявив, що він балотуватиметься на будь-яких виборах і має необхідну підтримку 81 депутата. Союзники заявили минулими вихідними, що це все ще план.

Деякі депутати кажуть, що вони вітали б вибори, щоб дозволити перевірити платформу Бернема. Однак, дедалі частіше припускають, що Стрітінг не змагатиметься, або тому, що в нього немає необхідних депутатів, або тому, що він майже напевно втратить голоси депутатів від лейбористів і побоюватиметься зірвати підготовку до наступного уряду.

Незважаючи на те, що Стармер заявив, що поговорить з Бернхемом після вихідних, є розуміння, що він може вирішити не робити цього, і що він також не розмовляв зі Стрітінгом. Дехто з близького оточення Стармера вважає, що односторонній виклад його домовленостей щодо відставки дозволить йому стверджувати, що він робить це на власних умовах.

Джерело в уряді повідомило, що осіння дата, тим не менш, здається найбільш ймовірною: «Я дуже очікую, що Кір зробить те, що найкраще для країни, а Енді наразі не здається готовим».

Пізніша дата малоймовірна, враховуючи потребу в часі для підготовки політично важливого бюджету пізніше восени.

Попередня підготовка до можливої ​​передачі влади вже розпочалася: Даррен Джонс, головний секретар прем’єр-міністра, зустрівся з Луїзою Хей, ключовим членом команди Бернхема. Очікуються подальші переговори.

У неділю вдень Дональд Трамп, який, здавалося, підтвердив відставку Стармера у своєму дописі на Truth Social, заявив, що це неминуче викличе розчарування на Даунінг-стріт. Він написав: «Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Сполученого Королівства. Він зазнав жахливої ​​невдачі з двох дуже важливих питань – ІМІГРАЦІЯ ТА ЕНЕРГЕТИКА (ВІДКРИТА НАФТА ПІВНІЧНОГО МОРЯ!). Бажаю йому всього найкращого!»

Стармер досі уникав будь-яких міністерських відставок після результатів виборів у Мейкерфілді, або навіть будь-яких нових публічних закликів до його відставки, але відомо, що семеро міністрів кабінету міністрів казали йому після травневих місцевих виборів, що він повинен подумати про своє майбутнє заради партії та країни.

Один сказав: «Існувала думка, що відставки будуть потрібні, якщо публічна думка Кіра – що він боротиметься з будь-яким викликом – залишиться його приватною думкою». Але протягом неділі «здається, у його свідомості відбувся зсув», який зробив це менш ймовірним, сказали вони.

Навіть наприкінці минулого тижня деякі друзі Стармера все ще наполягали на тому, що він повинен продовжувати боротьбу, і що з боку Бернема та його команди було надзвичайно самовпевнено очікувати, що прем’єр-міністр, який отримав переконливу більшість голосів менше двох років тому, піде у відставку заради регіонального мера, який не входить до парламенту з 2017 року.

Але коли очевидна відсутність підтримки Стармера стала більш очевидною, навіть союзники почали визнавати, що існує нова реальність.

Хто такий Ендрю Бернем

Мер Великого Манчестера Ендрю Бернем кілька днів тому здобув перемогу на ключових довиборах в окрузі Мейкерфілд у Великій Британії, що відкриває йому шлях до боротьби за лідерство і дозволяє кинути виклик прем’єр-міністру Сполученого Королівства Кіру Стармеру.

Кандидат від лейбористів із впевненою перевагою завоював мандат від округу Мейкерфілд, набравши 24 927 голосів, тобто близько 55%. Друге місце зайняв Роберт Кеньон із Reform UK, отримавши 15 696 голосів, третьою стала Ребекка Шеперд із Restore Britain з результатом 3 111 голосів.

Довибори були призначені після того, як колишній депутат від Мейкерфілда Джош Сімонс склав повноваження, щоб звільнити мандат для Бернема і дати йому можливість кинути виклик Стармеру, який зазнає дедалі сильнішого тиску з того часу, як у травні лейбористи показали провальний результат на місцевих виборах.

Багато депутатів-лейбористів вважають Бернема найкращим шансом партії на реванш і на те, щоб зупинити зростання підтримки партії Reform UK Найджела Фаража.

У переможній промові Бернем попередив Лейбористську партію, що вона має «останній шанс змінитися». «Другого шансу не буде, – сказав він. – Але цей результат, який ми отримали сьогодні ввечері, дає нам можливість побудувати нову політику, засновану на єдності та надії, відвернувшись від курсу, що веде нас до розколотої, похмурої політики, подібної до тієї, що ми спостерігаємо у Сполучених Штатах».

«Зараз ми маємо обрати саме цей шлях, повернути країну на вірну траєкторію, об’єднати людей та змусити систему знову працювати як слід», – додав він.

Стармер привітав Бернема з перемогою в соцмережах, написавши: «Виборці обрали кампанію лейбористів, засновану на надії та оптимізмі, а не розкол та ненависть».