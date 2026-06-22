Політика Польщі щодо України усе більше нагадує поведінку Росії. Не виключено, що Варшава спробує заблокувати шлях України в ЄС під приводом історичних суперечок.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в коментарі LIGA.net.

За словами дипломата, Навроцький навряд чи відмовиться від своєї політичної лінії щодо України. Клімкін припустив, що така позиція викличе негативну реакцію інших країн ЄС, водночас цим можуть скористатися проросійські сили в Європі.

“Я думаю, що він (Навроцький. – Ред.) обов’язково спробує закласти цю тему як передумову нашого просування вступу до ЄС… І дуже багато хто цією історією скористається”, – сказав дипломат.

Нова хвиля біженців. Клімкін заявив, що Польщу турбує можливість нової хвилі українських біженців восени та взимку. За його словами, у Варшаві вже аналізують економічні та суспільні наслідки такого сценарію, хоча публічно цього не кажуть.

Знецінення ордена. Клімкін вважає, що рішення Навроцького призвело до знецінення одного з найважливіших польських орденів. Ця ситуація викликала негативну реакцію у країнах ЄС.

“Поляки зайшли не просто в глухий кут, а поставили себе (і тут я можу говорити після своїх розмов з німцями чи скандинавами) у дуже несерйозну ситуацію… Полякам потрібно зрозуміти, чи можуть вони бути позитивною силою в Європейському Союзі”, – сказав Клімкін.

Польща поводить себе як РФ. Клімкін заявив, що частина польського суспільства перетворює спільну українсько-польську історію на міфологію. Він провів паралель із Росією, зазначивши, що російський режим також вибудовує власні історичні міфи та заперечує окремішність української нації. На його думку, схожий процес міфологізації історії частково відбувається і в польському суспільному дискурсі.

“Це вже не емоційна хвиля, це емоційна торнадо, яке охопило і нас, і поляків. І, можливо, це добре, оскільки після цього дехто може схаменутися і почати дуже чесну, але відверту розмову”, – підсумував Клімкін.

Нова стратегія відносин. Дипломат заявив, що президент Польщі “завів себе в халепу”, а виходом із ситуації має стати не подальше загострення, а формування нової стратегії українсько-польських відносин у європейському контексті. За словами Клімкіна, попередня модель взаємодії між країнами більше не працює.