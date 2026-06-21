На території Миколаївщини минулої доби зареєстрували дев’ять пожеж.

Дві з них виникли в житловому секторі, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Зокрема, в селі Григорівка Новобузької ТГ Баштанського району вогнеборці загасили займання тюкованої соломи та сіна на території приватного домоволодіння площею 35 кв. м.

У місті Миколаєві ліквідовано пожежу гаражу та легкового автомобіля. Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню на житловий будинок. Площа пожежі склала 20 кв. м.

В інших випадках горіли суха трава, чагарники, очерет та сміття.

Причини пожеж встановлюються.

Загалом від ДСНС до гасіння залучались 32 рятувальників, 8 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної охорони «Пересадівка», “Олександрівка” та Галицинівський загін місцевої пожежної охорони.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині рятувальники 8 разів виїжджали гасити вогонь