20 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області, рф.

Про це повідомляє Командування ССО ЗСУ, передає Інше ТВ.

«Дрони ССО успішно подолали близько 2500 кілометрів до цілі. Сили спеціальних операцій нарощують спроможності своїх далекобійних ударів. Все менше місця в рф, куди не повертається розпочата росіянами війна.

Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Пропускна потужність заводу сягає до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом.

Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати регулярні далекобійні санкції по рф», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, у вчорашньому зверненні Зеленський підтвердив удари по Тюмені (ВІДЕО)