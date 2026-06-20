«Сьогодні вже вдень були нові російські удари по Україні – “шахедами”. Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих “шахедів” збили, але, на жаль, були і влучання.



Також були удари по Запоріжжю – на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Були удари по Донеччині, Сумщині, Харківщині, Дніпровщині. Зараз нова тривога у Києві.



Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до масованого удару. Будь ласка, бережіть себе.



Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості – усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром.

Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нас, по нашій території. Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі – саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.



Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом тільки за січень – травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі.



На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен».

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1578-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Начальник поліції Миколаївщини передав родині загиблого на фронті поліцейського державну нагороду (ФОТО, ВІДЕО)