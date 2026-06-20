З початку дії літнього графіка руху 28 червня кількість дитячих вагонів виросте з 13 до 16.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Інше ТВ.

Тож шукайте дитячий вагон у застосунку УЗ на таких рейсах:

🔹№ 1/2 «Єдність» Харків — Івано-Франківськ

🔹№ 15/16 «Лесь Курбас» Харків — Ясіня

🔹№ 17/18 «Сковорода» Харків — Ужгород

🔹№ 26/25 Одеса — Ясіня

🔹№ 41/42 Дніпро — Трускавець

🔹№ 81/82 «Сакура» Київ — Ужгород

🔹№ 95/96 «Гуцульщина» Київ — Рахів

🔹№ 351/352 Київ — Кишинів

А від 28 червня ще й на:

🔹№ 93/94 Харків — Холм

🔹№ 123/124 Харків — Чернівці

🔹№ 353/354 «Бессарабія» Київ — Кишинів



Як нагадують в Укрзалізниці, до поїздок дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми. Особливо зручним дитячий вагон буде для малечі дошкільного віку, а для батьків із немовлятами на борту передбачені сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та обов’язкова вечірня аудіоказка. В усіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та пропонується спеціальне дитяче меню.

Як повідомляло Інше ТВ, У потяг з Одеси до Карпат Укрзалізниця додала дитячий вагон (ФОТО)