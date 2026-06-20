За чотири роки повномасштабної війни їх кількість зросла майже вдесятеро.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Інше ТВ.

Зокрема, за підсумками першого кварталу 2026 року «в мінусі» опинилися 56 з 83 регіонів рф. Для порівняння: на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році таких регіонів було всього шість.

«Бюджетна криза дотягнулася до найвіддаленіших куточків росії. Найважча ситуація склалася в єврейській автономній області, на кузбасі, у вологодській області та республіці комі.

Причина проста: кремль, спускаючи колосальні ресурси на війну, радикально урізав підтримку регіонів з центрального бюджету, натомість «повісив» на регіональну владу додатковий фінансовий тягар. Суб’єкти рф тепер мають за власний рахунок покривати оборонні потреби, виплачувати мільйонні «гробові» і «підйомні» мобілізованим та фінансувати проєкти на ТОТ.

Жителі російської глибинки вже платять за імперські амбіції кремля якістю життя. Щоб звести кінці з кінцями, регіони масово скорочують витрати на ремонт доріг, освіту, охорону здоров’я та інші цивільні програми. Це неминуче призведе до глибокої деградації інфраструктури та соціальної сфери по всій росії», – зазначають аналітики ЦПД.

Як повідомляло Інше ТВ, Дефіцит бюджету Росії сягнув 6 трлн рублів