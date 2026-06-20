В Україні на початку наступного тижня очікується спека до 33 градусів тепла, дощі і грози, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Завтра, 21 червня, в Україні, за даними синоптиків, без опадів, протягом 22-23 червня, починаючи з західних та північних областей, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Температура вночі 12-19°; вдень 23-29°, завтра на заході та півдні, в понеділок в Україні, крім сходу, у вівторок в її південній частині місцями 30-33°.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека, наприклад, на наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів.

“Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде”, – вказала Діденко.