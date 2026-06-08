За результатами січня-травня 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії становив 6,01 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Це вже перевищує запланований на весь рік показник у 3,79 трлн рублів, пишуть росЗМІ у понеділок, 8 червня, передає Кореспондент.

У російському Мінфіні пояснили високий показник стрімким фінансуванням видатків. Ще за результатами січня-квітня дефіцит становив 5,88 трлн рублів, або 2,5% ВВП.

Тоді як річний прогноз передбачав дефіцит бюджету на рівні 3,79 трлн рублів, або 1,6% ВВП. Відтак, за п’ять місяців фактичний показник уже перевищив план на весь 2026 рік.

Доходи федерального бюджету за січень-травень становили 14,78 трлн рублів. З них 11,8 трлн рублів припало на ненефтогазові надходження, водночас 2,98 трлн рублів – на нафтогазові.

Видатки бюджету за цей період, за попередніми даними, сягнули 20,79 трлн рублів.

На 2026 рік російська влада планувала доходи федерального бюджету на рівні 40,3 трлн рублів, тоді як видатки – 44,1 трлн рублів.

У 2025 році дефіцит бюджету РФ становив 5,7 трлн рублів, або 2,6% ВВП, що стало найвищим показником відносно ВВП з 2020 року. Тоді фактичний дефіцит майже у п’ять разів перевищив початковий урядовий план.