Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації уже декілька років не є критичною.

“На початку моєї каденції ми фіксували аномальне зростання контингенту чоловіків 25+ в університетах, а потім почали спостерігати в коледжах, дуже стрімко зростала цифра в аспірантурі. Ми вжили низку заходів, сьогодні немає такої критичної ситуації, власне уже кілька років немає”, – сказав Лісовий журналістам в понеділок у Києві, пише Iнтерфакс.

Міністр зазначив, що перевірки проводяться постійно, і у разі виявлення аномалій привертається увага до таких закладів освіти профільних відомств, зокрема правоохоронних.

“Це недоброчесна діяльність. Це не просто недоброчесність – це підривна діяльність, вона підриває обороноздатність країни, це корупція в найгіршому її вигляді. І там, де це буває, повинно бути невідворотнє покарання для тих людей, які організовують це у форматі схем”, – додав він.

Лісовий наголосив, що на сьогодні необхідно дати можливість навчатися молоді, але не дати можливість використати право на відстрочку через навчання для ухилення від мобілізації.