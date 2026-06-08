Президент США Дональд Трамп розглядає Єрусалимського грецького православного патріарха як зв’язкову ланку між Москвою та Києвом у зусиллях щодо припинення вогню після зустрічі в Білому домі минулого четверга; очікується, що він зустрінеться з Путіним пізніше цього місяця.

Про це пише Ynet.

Президент США Дональд Трамп погодився, що Грецький православний патріарх Єрусалиму Феофіл III виступатиме посередником між Росією та Україною у зусиллях щодо досягнення припинення вогню, повідомляють джерела, знайомі із зустріччю, яка відбулася минулого четверга в Білому домі у Вашингтоні.

Його головною перевагою називають статус аполітичної фігури, яка користується авторитетом і довірою в православному світі. Феофіл III вже мав досвід участі в гуманітарних та дипломатичних ініціативах. Зокрема, він був залучений до контактів між Росією та Ізраїлем під час процесу звільнення ізраїльської громадянки Наами Іссахар із російської в’язниці.