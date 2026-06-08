Вже 30 компаній отримали статус уповноважених на виконання завдань протиповітряної оборони. Це підприємства різних форм власності з різних областей України, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської, Закарпатської та ін.

Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання: збили понад 20 розвідувальних БпЛА типу Zala та ударних типу Shahed, серед них й реактивний, повідомляє Міноборони України.

Загалом до Міноборони подано 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору.

Проєкт має підсилити захист об’єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. Приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна першою у світі запустила “приватну ППО”. Як це працює (ФОТО)