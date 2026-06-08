За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після підсумкової наради щодо діяльності українського війська у травні, передає Інше ТВ.

За інформацією О.Сирського, ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

«Протягом місяця наші війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і, за підрахунками Командування Сил безпілотних систем, знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців, а засоби Front та Middle продовжили системно знищувати російські штаби, арсенали.

Засобами Deep Strike протягом місяця уражено 111 ворожих об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію росії.

Прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок операцій Deep Strike у травні, склали близько 1,058 млрд. доларів.

Уперше в межах єдиного задуму було реалізовано серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. Це ще раз підтвердило спроможність Сил оборони завдавати відчутних втрат противнику далеко за лінією фронту», – зазначив Головнокомандувач.

Олександр Сирський акцентував на важливій роботі сил та засобів ППО – у травні вони знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів противника. «Водночас Україна й надалі потребує додаткових сучасних систем ППО та ракет до них. Кожна перехоплена ціль — це врятовані життя наших громадян», – зауважив Головнокомандувач.

Також О.Сирський поінформував, що Військово-Морські Сили протягом травня для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в зоні бойових дій провели близько 1500 заходів, що дозволило забезпечити прохід 633-х суден до портів “Великої Одеси” та річки Дунай.

На нараді було заслухано доповіді щодо заходів відновлення боєздатності наших військових частин та підрозділів, інженерно-фортифікаційних робіт, логістичного забезпечення, стану правопорядку в Збройних Силах та визначено завдання для всіх складових Збройних Сил України на найближчий період.

Як повідомляло Інше ТВ, За травень росіяни окупували всього 14 кв.км української території при рекордній кількості штурмів – DeepState