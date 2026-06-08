Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення Shahed.

Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині, повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров.

«Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік. Автономність — один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста», – зазначив Міністр оборони.

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