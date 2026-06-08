Вищий антикорупційний суд 8 червня затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим,

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Князєв визнав вину в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також він згодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна.

Зв вироком суду Князєву визначено покарання у виді 5 років реального позбавлення волі із забороною на 3 роки обіймати посади в судових та правоохоронних органах.

У колишнього посадовця конфіскують квартиру, будинок, понад 200 тис. доларів США особистих заощаджень, а також 1,25 млн доларів, які були предметом неправомірної вигоди.

Ще 1,1 млн доларів Князєв спрямує на підтримку Збройних Сил України через благодійний фонд «Повернись живим».

За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), Князєв погодився дати викривальні покази щодо суддів ВС Жанни Єленіної, Ірині Григорʼєвої та Ігоря Желєзного, а також екссудді Олександра Прокопенка.

За версією слідства, ці судді мали отримати частину переданого Князєву хабаря за ухвалення рішення в інтересах Жеваго — олігарх хотів зберегти контроль над Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом.

«Наголошуємо, що угода про визнання винуватості — це реальний і дієвий механізм досягнення правосуддя. Це не відкуп і не спосіб уникнення відповідальності, як іноді помилково вважає суспільство.



Цей інструмент перетворює кримінальний процес на ефективну систему, завдяки якій держава швидко отримує конкретний результат. В умовах війни держава просто не має права витрачати дорогоцінний час та дефіцитні ресурси на нескінченні процеси.



Судовий розгляд цієї справи по суті розпочався ще у серпні 2024 року. Фактично минуло два роки без остаточного рішення.

Угода ставить крапку в цьому тривалому процесі: топпосадовець офіційно визнав свою провину, його винуватість доведено, він отримав реальне покарання.



Крім того, завдяки угоді бюджет країни поповнився на 2 554 300 доларів (понад 113 млн гривень). Ці кошти конвертуються в реальну зброю, дрони чи фінансування соціальних виплат.



Угода — це не прощення. Це свідомий крок, який забезпечує головний принцип правосуддя — невідворотність покарання тут і зараз», — додали у САП.

Нагадаємо, Корупція у Верховному Суді. НАБУ і САП додали до Князєва ще підозри 4 суддям

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