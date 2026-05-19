НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду. Йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої Палати Верховного Суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».

До повноважень суддів Великої Палати Верховного Суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів.

Одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи «Фінанси і кредит».

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним.

У зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного Суду.

Щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен протягом березня–квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного Суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного Суду для ухвалення «потрібного» рішення.

ІншеТВ нагадує, що фінансово-промислова група «Фінанси та кредит» належить українському олігарху Костянтину Жеваго. Історично її співзасновником також виступав політик Олексій Кучеренко, проте ключовою фігурою та кінцевим бенефіціаром залишається саме Жеваго. Сьогодні група фактично втратила свій фінансовий сектор після ліквідації однойменного банку, а її промислові активи перебувають під постійним тиском судів та арештів.

Головні активи групи:

Ferrexpo (Полтавський, Єристівський, Беланівський ГЗК) — залізорудна компанія, основне джерело капіталу.

Корпорація «Артеріум» — велика фармацевтична компанія (акції якої також намагаються відчужити за борги банку).

Холдинг «АвтоКрАЗ» — виробник вантажних автомобілів (у 2022 році його акції були примусово вилучені у власність держави на період воєнного стану).

Київський суднобудівний завод та інші промислові підприємства хімічної та машинобудівної галузей

