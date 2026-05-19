Служба зовнішньої розвідки РФ опублікувала заяву, яка дуже схожа на обґрунтування до нападу. А саме: там стверджують, що Україна планує запускати бойові дрони на тилові регіони РФ з території Латвії.
“Росія знову бреше”, – заявили в Латвії. “Цього разу це СЗР або Служба зовнішньої розвідки проводить дезінформаційну кампанію проти Латвії.
ФАКТ: Латвія НЕ надає повітряний простір для атак на Росію. Це кілька разів пояснювали російським представникам”, – написав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
Відреагували і у МЗС України.
Речник МЗС Георгій Тихий у Х заявив:
“У черговій порції неправдивих заяв Москви, яка звинувачує Україну в підготовці атак проти Росії з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно їх спростовуємо.
Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії та не має таких намірів.
Російська брехня – це лише продовження її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом.
Ми дякуємо нашим латвійським друзям за те, що вони бачать цю брехню наскрізь”.