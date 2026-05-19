Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що у вівторок безпілотник пролетів над південною Естонією і був збитий винищувачами НАТО, які патрулювали повітряний простір Балтійського моря, повідомляє видання Delfi.

У вівторок близько 12:00 Сили оборони Естонії випустили попередження про можливу повітряну загрозу на півдні Естонії, закликавши мешканців сховатись у безпечному місці, якщо вони помітять безпілотники. О 12:55 влада оголосила, що загроза минула.

Міністр пояснив порталу Delfi.ee, що безпілотник вторгся в повітряний простір Естонії і був збитий винищувачами, які патрулювали Балтійський повітряний простір над озером Вертс’ярв: “Вперше ми самі збили безпілотник”.

Певкурс зазначив, що, швидше за все, це був український безпілотник, відхилений від своєї початкової мети — Росії.

Міністр оборони додав в інтерв’ю телеканалу ERR, що початкова інформація про безпілотник надійшла від Національних збройних сил Латвії (НБС), і що естонський радар зафіксував пересування безпілотника на півдні країни.

За даними Flightradar24, у зв’язку з інцидентом до Естонії було направлено шведські війська, повідомляє Delfi.ee. ERR пише, що у вівторок вранці в північно-західному регіоні Росії було зафіксовано кілька атак безпілотників.