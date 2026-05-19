18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” у Кстово (Нижньогородська обл., рф). Зафіксовано пожежу на території підприємства. Масштаби збитків уточнюються.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Також 19 травня уражено нафтоперекачувальну станцію “Ярославль-3” у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області рф. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Як додали в Генштабі, 18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили командно-спостережний пункт противника у районі Тьоткіного (Курська обл., рф), а також його пункти управління БпЛА у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.

Крім того, уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на ТОТ Донецької області.

Також українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.

